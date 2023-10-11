Хабиб сделал первое заявление о реванше между Махачевым и Волкановски

«Что ж, так сложились обстоятельства. Сейчас Ислам – чемпион. Неважно, кто выйдет на замену. Хоть Кинг Конг, если он сделает вес. Я так и сказал Исламу сегодня утром: «Брат, неважно кто. Ты чемпион!» Волкановски в прошлом бою выглядел хорошо, но Махачев победил единогласным решением. Александр, его команда, все тогда знали, что он проиграл. Ислам готов», — сказал Хабиб у себя в соцсетях.