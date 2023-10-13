Коста ответил Чимаеву после его слов в свой адрес

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова Хамзата Чимаева в свой адрес. Бойцы должны были провести поединок друг с другом на турнире UFC 294 21 октября, но Коста снялся из-за травмы. После этого Чимаев заявил следующее: «Этот парень за год наговорил столько дерьма, а теперь слетает как цыплёнок».