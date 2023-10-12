Джон Джонс: пережил USADA и остаюсь непобежденным

«Народ, я пережил USADA. Изначально они заявляли, что я виновен в том, что у меня были пикограммы, потом они признали меня невиновным, а потом пикограммы признали легальными.



Угадайте что, я всё ещё здесь и всё ещё непобеждённый. Это чушь, что результат моего поединка с Кормье должен быть отменён. Я никогда не обманывал этот вид спорта и буду придерживаться этого до самой смерти», — написал Джонс в своих социальных сетях.