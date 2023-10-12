Махачев объяснил, почему Хабиба не будет в его углу

«Понимаете, он ранее говорил, что не будет присутствовать в углу. У нас в команде 30-35 бойцов, и для него все одинаковые.



Он не делит нас на чемпионов и обычных бойцов из других организаций. Если он секундирует, то будет помогать всем: в Австралии, в Дубае. Мы это понимаем.



Я могу только поблагодарить его, потому что он присоединился к моему лагерю. Без него лагерь был бы другой», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.