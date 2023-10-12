Пауло Косту госпитализировали после отмены боя с Чимаевым

«К сожалению, мне пришлось перенести ещё одну операцию, и я госпитализирован. В пятницу понадобится ещё одна операция. 18 сентября мне сделали первую операцию по удалению бурсы и очистке от инфекции стафилококка, при полной поддержке UFC здесь, в Абу-Даби. Даже после операции мы делали всё возможное и невозможное, чтобы оставаться в бою. Однако на этой неделе инфекция вернулась, и мне понадобилась ещё одна операция.



Мне жаль болельщиков, ведь знаю, что этот бой был очень ожидаем, мне жаль свою команду и себя, потому что я был больше всего заинтересован в бое, ведь для того, чтобы оказаться здесь, понадобились месяцы тренировок и финансирование. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддерживал меня, особенно UFC, за оказанную поддержку с первой операции и до сегодняшнего дня. Они отправили меня в лучший госпиталь с лучшими докторами, которые вместе доктором «Ди» (доктором UFC) ежедневно обследовали меня. Я надеюсь вернуться как можно скорее, и этот бой может быть проведён в ближайшее время», — сообщил Коста в своих социальных сетях.