Дана Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в настоящий момент у промоушена нет чётких планов по поводу будущего экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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«Прямо сейчас у меня буквально ничего не запланировано для Конора Макгрегора. Посмотрим, как всё сложится. Что касается боёв, ещё многое должно произойти. А после мы примем решение», — сказал Уайт на пресс-конференции.