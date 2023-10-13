Махачев – об уходе USADA из UFC: «Это меня огорчило. Теперь все пояса будут у бразильцев»
Ислам Махачев высказался о конфликте между USADA и UFC.
Ранее стало известно, что промоушен отказался от продления контракта с антидопинговым агентством.
«Это меня огорчило. Были приколы в зале, что теперь все пояса будут у бразильцев. Спорт на высоком уровне должен тестироваться и контролироваться каким то органом.
Не знаю, есть ли кто то, кроме USADA, кто этим занимается. Надеюсь, они найдут кого то другого. До USADA были одни бойцы, во время USADA все поменялось. Я бы не хотел возвращаться к гладиаторским боям», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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