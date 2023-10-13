Махачев высказался о конфликте между USADA и UFC

«Это меня огорчило. Были приколы в зале, что теперь все пояса будут у бразильцев. Спорт на высоком уровне должен тестироваться и контролироваться каким то органом.



Не знаю, есть ли кто то, кроме USADA, кто этим занимается. Надеюсь, они найдут кого то другого. До USADA были одни бойцы, во время USADA все поменялось. Я бы не хотел возвращаться к гладиаторским боям», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.