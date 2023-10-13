Махачев рассказал, что будет говорить Волкановски сразу после их боя на UFC 294

«Почему я призвал Волкановски не говорить о коротком уведомлении после боя? Потому что я думаю, что это будет первым, о чём будут говорить люди и Алекс, в частности, сразу после боя.



Волкановски так не поступает, потому что побеждает всех подряд? Всех, кроме меня. Я уважаю, что он принял этот бой. Я думаю, из UFC позвонили ему и сказали: «Мы дадим тебе большие деньги, мужик, давай соглашайся», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.