Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой

«Мужик, он дрался с Канело, лучшим боксёром своей весовой категории. Он [Чарло] лучший в первой средней весовой категории, но нужно доказать, кто действительно король дивизиона. Увидимся в Вегасе.



С ним тяжко, он хорошо сложён, быстрый, и у него есть мощь. Он заслуженно является боксёром мирового уровня, но только хуже меня», — приводит слова Цзю после боя Fox Sports Australia.