Анкалаев отреагировал на то, что Уокер съел его фотографию

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев высказался по поводу провокационного поступка его соперника Джонни Уокером, который съел его фотографию.

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«Это зря. Но он пиарит бой, как может. А так, он будет на меня прыгать и схватит жесткий удар», – приводит слова Анкалаева ТАСС.

Поединок Анкалаева и Уокера состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Джонни Уокеру 31 года. Бразилец выступает в UFC с 2018 года и провёл в общей сложности 11 боёв, победив в семи из них.