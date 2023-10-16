Боец Махачев заявил, что тяжелая работа перед боем с Волкановски позади

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter подвел итоги подготовки к бою-реваншу против представителя Австралии Алекса Волкановски на турнире промоушена под номером 294.

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"Финишная прямая, это финишная прямая. Вся тяжелая работа позади, теперь настало время сосредоточиться на весосгонке и поединке. Мы закончили последний тяжелый спарринг, два дня отдыха, и в понедельник мы отправимся на Бойцовский остров UFC. Скоро увидимся, приятель", - заявил Махачев.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.