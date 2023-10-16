Коста подробно рассказал о болезни, из-за которой снялся с боя против Чимаева

«Проблема в том, что стафилококковая инфекция – это не шутка, я заболел ею в Бразилии. Я принимал антибиотики, чтобы убить ее. Казалось, что всё решено, поэтому я приехал в Абу-Даби, но все оказалось еще хуже, чем раньше. За пять недель до боя была сделана операция, чтобы все почистить и еще 14 дней пить антибиотики. Они сказали, что нет возможности выпустить меня на бой 21 числа. Для тех, кто сказал, что я сбежал, идите к черту», – сказал Коста в социальных сетях.