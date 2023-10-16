Иван Емельяненко прокомментировал информацию о том, что Александр принял ислам

«Касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам все расскажет. Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам», — сказал Иван Емельяненко.