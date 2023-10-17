Умар Нурмагомедов опустился в рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российский боец Умар Нурмагомедов потерял одну позицию, и теперь занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

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Джонатан Мартинес, в минувшие выходные одержавший победу в поединке с Адрианом Янезом, поднялся на две позиции (с 13-го на 11-е).

Стоит также отметить, что Эдсон Барбоза вышел на 11-ю строчку в полулёгком дивизионе.