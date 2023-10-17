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Стало известно, когда Тимофей Цзю проведёт свой следующий поединок

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю рассказал, когда его клиент проведёт следующий поединок.

Стало известно, когда Тимофей Цзю проведет свой следующий поединок
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«Тим вернётся в любое время с февраля до марта. Более конкретная дата будет зависеть от оппонента. Думаю, в следующем месяце мы начнём работу по следующему поединку», — сказал Роуз.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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