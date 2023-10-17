Хабиб: Ислам Махачев был одним из самых любимых учеников моего отца

«Ислам был одним из самых любимых учеников моего отца. Он любил Махачева как собственного сына. Ему нравились его дисциплина, его собранность, его чемпионская ментальность и так далее. Я был так горд, когда Ислам выиграл чемпионский титул. Я даже не знаю, когда я был более счастлив — когда я выиграл титул или когда это сделал Ислам», - цитирует Хабиба Нурмагомедова пресс-служба UFC.

В ночь с 21 на 22 октября Ислам Махачев сойдется с Алексом Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. На кону будет чемпионский титул Ислама в легком весе. 11 февраля 2023 года бойцы уже встречались между собой на турнире UFC 284. Тогда единогласным решением судей россиянин одержал победу и впервые защитил чемпионский титул, который забрал осенью прошлого года в бою против бразильца Чарльза Оливейры, задушив обладателя пояса во втором раунде. Ислам Махачев провел 25 боев, в которых сумел добиться 24 побед и потерпел 1 поражение. У Алекса Волкановски за его спиной в MMA 28 боев, в которых он одержал 26 побед и потерпел 2 поражения. 16 поединков австралиец завершил досрочно.