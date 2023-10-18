Чимаев: Усман похож на меня, но он устаревшая версия, как iPhone 5

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат – Усман, Хамзат – Усман». Сравнивают наши навыки в борьбе, в стойке.



Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», — сказал Чимаев во время общения с журналистами.