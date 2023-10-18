Альварес обратился к Макгрегору

«Сауль, ты сырая курица. Я оттопчу связки от твоего колена. Мне даже не потребуются руки, чтобы тебя прикончить. Я отпинаю тебя до розового цвета, будто ты слишком много времени провел на солнце, хаха, веснушчатая задница. Увидимся и посмотрим», — написал Макгрегор.