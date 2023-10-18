Макгрегору не предъявят обвинения в изнасиловании после матча финала НБА

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору не предъявят официальные обвинения в изнасиловании женщины после матча финальной серии плей офф НБА в прошлом сезоне, сообщает TMZ.

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По информации издания, обвинение не нашло достаточных доказательств, а показания свидетелей оказались противоречивыми.

— После тщательного расследования, включая просмотр видеозаписей и опроса очевидцев, прокуроры пришли к выводу, что нет оснований заводить дело против моего клиента Конора Макгрегора. От имени моего клиента, его семьи и его поклонников мы рады сообщить, что все закончилось, — сказала адвокат ирландца Барбара Лланес.

Ранее в СМИ появилась информация, что 9 июня после четвертого матча финальной серии плей офф НБА между «Майами» и «Денвером» служба безопасности «Хит» заставила женщину зайти в туалет, в котором уже находились Макгрегор и его охранник.

По версии адвоката, Макгрегор вышел из кабинки и «засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее». После этого он, предположительно, принудил ее к оральному сексу и попытался изнасиловать. Девушке удалось сбежать.