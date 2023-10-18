Махачев может выйти на замену в титульном поединке в полусреднем весе

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил «Матч ТВ», что в случае защиты титула в легком весе планирует присутствовать на титульном поединке Колби Ковингтона с Леоном Эдвардсом и не исключает возможности выйти на замену кому то из бойцов.

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Ковингтон и Эдвардс оспорят пояс чемпиона в следующей после Махачева категории (до 77 кг) 16 декабря. Ранее российский боец неоднократно заявлял, что хотел бы подраться за титул в новом для себя весе. Махачев будет защищать пояс в своем дивизионе 21 октября в реванше с Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

— Алекс Волкановски вышел на замену, имея на подготовку две недели. Если вам предложат выйти на замену в титульном бою Ковингтона и Эдвардса 16 декабря, вы согласитесь?

— Мы сейчас немного в разных позициях. Он дрался за пояс со мной и проиграл, тогда у него было время на подготовку, а я принял с ним бой сразу, еще не успел выйти из клетки и все. Сейчас ему нечего терять, он принял бой, зная, что на нем нет никакой ответственности. А у меня немного иная ситуация.