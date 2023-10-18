Волкановски хочет провести трилогию с Махачевым

«Трилогия с Махачевым? Да, я думаю, это отличная идея, но многое будет зависеть от него, потому что ему трудно гонять вес и он говорит о том, что хочет перейти в полусреднюю весовую категорию. Если он решит остаться, мы сделаем это. В любом случае, в легком дивизионе для меня есть много потрясающих боев, и я в восторге от этого. Было бы неплохо подраться с Джастином Гэйтжи, но трилогия с Исламом важна для моего наследия», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.