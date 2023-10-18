Махачев раскритиковал рейтинги UFC

«Если ты настоящий чемпион, ты должен принимать бой и неважно, сколько дней осталось, и кто будет соперником. Не как ваш первый номер рейтинга P4P, когда ему дали бой с Чейлом Сонненом. Если ты настоящий чемпион, ты должен драться. UFC отдали ему первую строчку, но кого он бил в последних пяти боях? Там нет имен из рейтинга P4P. Эти рейтинги — чушь, я за ними больше не слежу. В прошлый раз я побил первого номера, когда сам был вторым, и должен был занять его место. Понятия не имею, кто составляет эти рейтинги»,- сказал Махачев во время общения с журналистами на медиадне.