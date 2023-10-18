Хабиб назвал геноцидом удар по госпиталю в Газе

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение.



Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.