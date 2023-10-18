Хабиб назвал геноцидом удар по госпиталю в Газе

Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»
Хабиб Нурмагомедов высказался об ударе по госпиталю в секторе Газа.
«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение.
Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
17 октября в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», находящейся в секторе Газа, произошел взрыв, унесший по меньшей мере 500 жизней.
Власти Палестины обвиняют в ракетном ударе израильскую армию. В Израиле утверждают, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
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