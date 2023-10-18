Один из сыновей Кадырова может стать секундантом Чимаева на турнире UFC

На турнире UFC 294 бойца Хамзата Чимаева может секундировать один из сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщил «Матч ТВ» старший брат бойца Артур Чимаев.

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Хамзат Чимаев проведет бой против нигерийца Камару Усмана 21 октября в Абу Даби. Чимаев выиграл все 12 боев в ММА, в UFC 29 летний боец идет на серии из шести побед.

— Глава республики на связи постоянно, вчера разговаривали. Здесь его сыновья: Адам, Ахмат и Эли, вчера делали тренировку.

— Кто то из них может быть в углу у Хамзата?

— Да, может. В ближайшее время решим, кто будет в углу у Хамзата.

— Вы будете?