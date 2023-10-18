Макгрегор оскорбил российского чемпиона UFC Махачева

«Этот парень – тупица. Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребёнок. Вот результат», — написал ирландец.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.