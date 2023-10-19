Макгрегор оскорбил Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор жестко оскорбил российского чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева. Об этом он написал в социальной сети X.

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До этого бразилец Чарльз Оливейра получил сильное рассечение брови в ходе одного из спаррингов перед поединком с Махачевым. Они должны были провести бой-реванш 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби. Вместо Оливейры на поединок выйдет чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски. Махачев прокомментировал замену и подчеркнул, что настоящему чемпиону не важно, с кем сражаться в октагоне.

Позже на пресс-конференции российский боец выступил с критикой рейтинг вне зависимости от весовых категорий (P4P), лидером которого сейчас является чемпион промоушена в тяжелом весе американец Джон Джонс. Махачев назвал рейтинг P4P ерундой и заявил об отсутствии интереса к нему.

«Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребенка. Вот результат», — написал Макгрегор.

Ранее Махачев рассказал о планах в случае победы над Волкановски.