Лучший боец UFC ответил на критику россиянина

«Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби. Пусть победит сильнейший. Я пожелал ему удачи по жизни. Ислам негативно высказался обо мне, но мне нет смысла отвечать ему негативом. У меня своих забот полно.



Что касается критики — это часть бизнеса. «Тяжела та голова, на которую надета корона». Я бы предпочел, чтобы молодые бойцы сначала били мои рекорды, нежели использовали свои губы. Вот это было бы по-гангстерски», — написал американец.