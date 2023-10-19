В России объявили о создании новой международной федерации кикбоксинга
Федерация кикбоксинга России (ФКР) учредит новую международную федерацию кикбоксинга для проведения крупнейших соревнований. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявил председатель высшего наблюдательного совета ФКР, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
"Поведение международного спортивного сообщества за последний год демонстрирует отсутствие принципа "спорт вне политики", - сказал Хасиков. - Требования и регулирование международных спортивных организаций все меньше учитывают интересы спортсменов. Мы считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и намерены ее изменить. Интерес к международным соревнованиям под эгидой ФКР есть, в чемпионате стран ШОС примут участие бойцы из более чем 10 стран, в том числе и профессионалы".
"Новая международная федерация кикбоксинга - это стандарты честной спортивной конкуренции", - добавил Хасиков.
Открытый чемпионат и первенство стран ШОС Федерации кикбоксинга России пройдет в Раменском с 25 по 29 октября.
За мировые соревнования по кикбоксингу отвечает Международная федерация кикбоксинга, основанная в 1992 году.