Батыргазиев победил Луцеса нокаутом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев одержал победу в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом, до этого ни разу не терпевшим поражений.

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Противостояние проходило на турнире Ural FC в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми и было его главным событием.

25-летний российский боксёр добился победы за счёт нокаута в пятом раунде. Для Батыргазиева эта победа стала десятой на профессиональном ринге. Алеберт ни разу не проигрывал.

До этого боя Альберт единогласным судейским решением одолел Франсиса Фромету, представляющего Доминиканскую Республику.