Бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Бывший претендент на титул в полутяжёло весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев (17-1) встретился с бразильцем Джонни Уокером (20-7).

Анкалаев со старта пошёл вперёд, тесня Уокера, отстреливавшегося трёхударными комбинациями. Во второй половине пятиминутки Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.