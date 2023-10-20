Дудаковой пришлось раздеться за ширмой, но она все равно не уложилась в вес

Накануне турнира по смешанным единоборствам UFC 294 прошла процедура взвешивания бойцов, которые будут участвовать в турнире, назначенном на 21 октября.

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Одним из поединков предварительного карда станет бой представительниц наилегчайшей весовой категории (до 52,2 кг) россиянки Виктории Дудаковой и американки Джин Ю Фрей. Дудакова, раздевшись догола и взвесившись за ширмой, в итоге показала значение в 52,89 кг, что означает, что 20% своего гонорара ей придётся отдать сопернице.