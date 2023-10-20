Чимаев подписал новый контракт с UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает ESPN.

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Менеджер спортсмена Махди Шаммас рассказал, что речь идет о долгосрочном соглашении. При этом он не раскрыл детали контракта.

21 октября Чимаеву встретится с бразильцем Камару Усманом. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

22 сентября Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за ОАЭ и будет представлять грозненскую команду «Ахмат».