Бойцы вышли на церемонию взвешивания на UFC 294 без флагов

Бойцы не используют национальные флаги на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спортсмены вышли на церемонию взвешивания без государственных символов своих стран, несмотря на то что 8 октября глава промоушена Дэйна Уайт разрешил это. В 2022 году UFC запретила бойцам выходить на бои с флагами, не желая создавать политическую напряженность.

В главном событии турнира, который пройдет 21 октября, встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.