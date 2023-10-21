Немков высказался о возможном закрытии Bellator
Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории, рассказал о возможном закрытии американского промоушена.
«По поводу возможного закрытия Bellator ничего не было, нет какой-то конкретики. По крайней мере, никто мне не говорил. Так что я сам жду новости и не знаю, что будет дальше», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Ранее несколько изданий сообщало о том, что американская организация Bellator прекратит своё существование и будет продана PFL.
Позднее проедставитель Bellator опроверг информацию о том, что промоушен прекратит свою деятельность в ближайшее время.
Напомним, Bellator существует с 2008 года и считается вторым по величине ММА-промоушеном в мире после UFC.