Чимаев раскрыл смысл прозвища «Борз»
Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в интервью YouTube-каналу Nina Drama раскрыл смысл прозвища «Борз».
Чимаев рассказал, что его прозвище переводится с чеченского как «Волк».
«Они едят мясо, как и я. Едят кого-то. Любят кровь, как и я. Когда я был маленьким, мой брат называл меня волком», — поделился он.
Боец рассказал, что прозвище помогает ему вернуться домой и почувствовать традиции.
22 сентября стало известно, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. Теперь он будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и грозненскую команду «Ахмат».
Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, а в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.