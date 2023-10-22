Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294

Защитивший титул чемпиона UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев поблагодарил за бой австралийца Александра Волкановски.

В субботу на турнире UFC 294 в Абу-Даби россиянин нокаутировал Волкановски в первом раунде и защитил чемпионский титул. После поединка Махачев отдал должное сопернику.

"Хочу поблагодарить этого парня. Алекс - настоящий чемпион. Как я и говорил, вам нужно потушить свет, чтобы победить его. Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается. Спасибо тебе, Алекс", - сказал Махачев.

Россиянин добавил, что рад закончить бой уже в первом раунде.