Виктория Дудакова победила Джин Ю Фрей на турнире в Абу-Даби

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (7-0) встретилась с американкой Джин Ю Фрей (11-9).

Бойцы начали поединок в стойке. В середине пятиминутки Дудакова, работавшая первым номером, прижала соперницу к сетке, отметившись несколькими попаданиями. Во второй половине Ю Фрей пошла вперёд, россиянка ответила попыткой тейкдауна, но едва не завалилась сама. На последних секундах Дудакова отправила соперницу в нокдаун левым боковым.

В начале второго раунда Дудакова пошла вперёд, но пропустила тейкдаун. За полторы минуты до конца отрезка россиянка попыталась подняться, но пропустила удар, после поединок снова перешёл в партер.

Третий раунд соперницы провели в стойке. Более свежая Дудакова удерживала соперницу на дистанции, перебивая её руками. За минуту до конца Ю Фрей пошла в борьбу, прижав россиянку к сетке, но развить успех не смогла.