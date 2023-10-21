Чурчаев принял участие в массовой драке во время турнира UFC 294

Массовая потасовка состоялась на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Как сообщил ТАСС источник, одним из ее участников стал Шовхал Чурчаев.

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Потасовка происходила с участием сотрудников безопасности арены. В конце августа Чурчаев был одним из участников драки в московском торговом центре "Ривьера".