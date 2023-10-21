Чимаев победил Усмана судейским решением

Завершился со-главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ), между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом , которые выступают в средней весовой категории (до 84 кг). Победу большинством судейских голосов одержал Хамзат Чимаев .

В первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, переодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, переодически опускаясь на канвас.