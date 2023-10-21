Махачев нокаутировал Волкановски

Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей. Изначально соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы.