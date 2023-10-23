Магомед Исмаилов обратился к Чимаеву, победившему Усмана на UFC 294

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поздравил бойца UFC Хамзата Чимаева с победой, одержанной в поединке с нигерийцем Камару Усманом . Противостояние проходило на турнире UFC 294 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень убедительная победа, брат, над серьёзным топовым оппонентом. Отличная работа, поздравляю», — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.

Поединок Чимаева и Усмана продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 14 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.