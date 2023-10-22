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Чимаев заявил о готовности поехать в Палестину с разрешения Кадырова

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев поддержал Палестину в конфликте с Израилем после своей победы над нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом.

Чимаев заявил о готовности поехать в Палестину с разрешения Кадырова
© Чемпионат.com

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

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«Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если Вы дадите своё разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда [в Палестину]. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину», – приводит слова Чимаева телеграм-канал «Грозный-Информ».

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