Чимаев заявил о готовности поехать в Палестину с разрешения Кадырова

«Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если Вы дадите своё разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда [в Палестину]. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину», – приводит слова Чимаева телеграм-канал «Грозный-Информ».