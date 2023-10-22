Глава UFC высказался о том, что бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся

Глава UFC Дана Уайт высказался о том, что бой россиянина Магомеда Анкалаева (17-1) и бразильца Джонни Уокера был признан несостоявшимся.

«Врач спросил у Уокера, где он находится, Джонни ответил: «Я в пустыне». Он не был не прав! Произошла накладка из-за языкового барьера. Плюс неопытность врача сыграла роль. Это отстой, но такое случается. Мы проведём работу над ошибками.

Почему я вышел в октагон? Было похоже, что всё развивается в неправильном направлении, поэтому я посчитал нужным вмешаться», — сказал Уайт UFC Eurasia.

Напомним, во время боя Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.