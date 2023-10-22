Пауло Коста: технически, я дрался на UFC 294 и победил трех чеченцев

Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, пошутил, что ему нужно отдать несколько побед за победу в драке с тремя чеченцами, когда он находился в зрительском зале в Абу-Даби, где проходил ивент.