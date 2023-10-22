Макгрегор пригрозил Хабибу и обозвал его, а потом удалил свой пост

«5 лет назад. 2018 год. Теперь я обладатель чёрного пояса. У меня коллекция лиц, разбитых мной, а также ножами и кинжалами в нижнем бою. Парень ушёл, никогда не забуду. Он сделан из сучки», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее — Twitter).