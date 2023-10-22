Российского бойца MMA обвинили в публичном оправдании терроризма

В Москве задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом в Следственного комитета (СК) России.

© lenta.ru

По данным следствия, обвиняемый в октябре 2023 года «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях». Отмечается, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно Шамиля Басаева.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.