Тайсон Фьюри заявил, что мнение Майка Тайсона для него ничего не значит

«Майк Тайсон сказал, что Нганну дерётся с величайшим боксёром в истории? Все эти мнения людей реально ничего не значат для меня. Кто величайший в истории? Кто вообще об этом парится? Потому что нет такой вещи, как величайший во все времена. Это такое же собачье дерьмо, как P4P.



Это просто чьё-то мнение. Так что я реально не парюсь о том, кто лучший в истории. Это всё нереально. Ты не можешь подраться с кем-нибудь из прошлого. Ты можешь подраться только с теми, кто есть сегодня. Если ты побьёшь этих людей — вот оно. Если хочешь, дерёшься со следующим. Если проиграешь — возвращаешься, перестраиваешься и пробуешь снова. Если нет, то завершаешь карьеру. Так что все эти «величайший во все времена», «величайший боец» и тому подобное — это реально ничто. Я никогда не буду в этом заинтересован. Это просто чьё-то мнение», — сказал Фьюри на канале IFL TV в YouTube.