Хамзат Чимаев обозначил следующего соперника в UFC

Непобеждённый боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к чемпиону промоушена Даны Уайта в среднем весе Шону Стрикленду . По словам Чимаева , в следующем поединке он намерен встретиться с ним. При этом Хамзат подчеркнул, что не сомневается в своей победе.

«Шон, ты следующий, не волнуйся. Ты знаешь, как быстро я тебя финиширую», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на состоявшемся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) турнире по смешанным единоборствам UFC 294 Чимаев встречался с нигерийцем Камару Усманом. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. На счету Хамзата 14 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.