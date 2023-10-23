Волкановски проявил уважение к Махачеву сразу после поражения на UFC 294

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски подошёл к россиянину Исламу Махачеву после того, как проиграл ему на турнире UFC 294. Алекс поздравил Ислама с победой, а затем бойцы обменялись рукопожатием.

Турнир UFC 294 проходил 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок Махачева и Волкановски был реваншем. Россиянин одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил бой. В первом поединке, который состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284, победу также добыл Ислам. Тогда он одолел австралийского спортсмена единогласным решением судей.