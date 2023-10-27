Джонс сделал первое заявление после срыва боя с Миочичем

«Спасибо всем, кто связался со мной, чтобы узнать, как я себя чувствую. Очевидно, это очень печальная ситуация, я очень расстроен. Но я через многое прошел в жизни, и травмы – это неотъемлемая часть карьеры атлета. И я хочу поблагодарить UFC за то, что они направили меня к лучшему доктору в стране. Я хочу сказать спасибо Стипе Миочичу за всю ту работу, которую он проделал, а также извиниться перед ним и его командой. Спасибо моим тренерами и спарринг-партнерам, всем тем, кто помог мне зайти так далеко. Но цель состоит в том, чтобы завтра провести операцию, и вернуться к работе так быстро, как только это будет возможно. Полагаю, мы встретимся со Стипе позже – это мой план. Меня ждет операция и несколько месяцев физиотерапии, но я предан своему делу, и держу голову высоко. Спасибо всем, кто молился за меня, люблю вас всех. И хочу отдельно извиниться перед фанатами. Я знаю, некоторые из вас очень хотели попасть в «Мэдисон Сквер Гарден», и я надеюсь, Аспиналл и Сергей покажут вам отличное шоу. Возможно, я даже буду на мероприятии, чтобы посмотреть. Люблю вас всех, и с вашим парнем Джоном Джонсом все будет в порядке. Берегите себя», — написал Джонс в соцсетях.